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Fenerbahçe'de Roberto Carlos bombası! Efsane geri mi dönüyor

Fenerbahçe'de teknik direktörlük için birçok isim gündeme gelirken Ali Koç'un kriterlerine uyan Roberto Carlos masaya yatırıldı.

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Fenerbahçe'de Mehmet Aurelio'nun teknik ekibe katılımının ardından yönetimde Brezilyalı hoca fikri gündeme geldi.

Sabah'ın haberine göre; Aurelio'nun Portekizce ve Türkçe'ye hakim olması nedeniyle Portekizce konuşan bir hocanın göreve getirilme fikri tartışıldı ve yapılan bu beyin fırtınası esnasında Roberto Carlos'un ismi masaya yatırıldı.

Ali Koç'un kriterlerine uygun
Başkan Ali Koç'un "Genç, aç, Türkiye'yi bilen, bu coğrafyada çalışması sorun olmayacak, 40-50 yaşları arasında cesur bir hoca" kriterlerine uyan 47 yaşındaki Roberto Carlos hem F.Bahçe'nin şartlarını biliyor hem de Sivasspor ve Akhisarspor'da çalıştığı için Türkiye coğrafyasına yabancı değil.

Yabancı adaylar gözden geçirilecek
Sarı-lacivertliler için Türk alternatifler ilk sırada olmasına rağmen, ligin kalan sürecinde yabancı adayların yeniden gözden geçirileceği gelen bilgiler arasında.

Türkiye'de iki takım çalıştırdı
İlk teknik direktörlük deneyimini 2013'te Sivas'ta yaşayan ve 567 gün görevde kalan Carlos, 44 resmi maçın 21'inden galibiyetle ayrıldı, 18 maçı kaybetti, 5 maçta beraberlik aldı, takım ligi 5. tamamladı. Akhisar'da ise (2015) yarım sezonda 18 maça çıktı. 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.

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