Fenerbahçe Beko'da isyan! Yabancı oyuncular FIBA'ya şikayet etti

Fenerbahçe Beko'da bazı yabancı oyuncular, maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle kulübü EuroLeague'e şikayet etti.

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Koronavirüsün spor dünyasına getireceği ekonomik zorluklar yavaş yavaş gün yüzüne çıkıyor. Türkiye liginin yanı sıra THY Avrupa Ligi'nin de ertelenmesiyle sezon kapandı.

Ekonomik bağlamda zor duruma düşen kulüplerden biri Fenerbahçe Beko oldu. Fenerbahçe Beko'da oyuncu ödemelerinde yaşanan gecikmeler nedeniyle birçok yabancı oyuncunun FIBA'ya şikayette bulundukları ve Sloukas'ın başı çektiği bazı yıldızların da ayrılık kararı aldıkları iddia edildi.

''Ödemeler aksadı''

Hürriyet'in haberine göre; Kulüp yetkilileri tüm yabancılar olmasa da oyuncuların çoğunluğunun şikayetini doğrularken konuyla ilgili şu açıklamayı yaptılar; "Koronavirüs nedeniyle kulüp gelirlerinin ciddi anlamda daralmaya uğradığı bir gerçek. Bu nedenle basketbol takımının ödemelerinin aksadığı doğrudur. Ancak en kısa süre içinde konunun çözüleceğini belirtmek isteriz."

İsimleri belli değil

Kulübü şikayet edenlerin ismi açıklanmasa da bu oyuncuların yeni sezondan takımda düşünülmeyen ve kulüpten umudunu kesenlerin olduğu öğrenildi.

İspanya'ya gitmek istiyorlar

Hem Türkiye Basketbol Federasyonu'nun hem de Euroleague'in sezonu iptal etmesinin ardından kendilerine çıkış arayan bu isimlerin şikayetlerinin altında alacaklarından başka bir neden daha yattığı öne sürüldü. Devam kararı alan İspanya'ya gitmek isteyen Fenerbahçeli basketbolcuların ELPA ve BAT'a (Basketbol Tahkim Mahkemesi) giderek sözleşmelerini bir an önce sonlandırmak istedikleri öğrenildi.

12. aydan bu yana ücret alamıyorlar

Yunan spor haber sitesi SDNA da bu ayın başında sarı lacivertli oyuncuların 12. aydan bu yana ücret alamadıklarını okuyucularına duyururken iletişime geçtikleri ELPA'nın konu ile ilgili yorum yapmak istemediğini duyurmuştu.

Yerlilerde sıkıntı yok

Bilindiği gibi 2018 yılında kurulan EuroLeague Oyuncular Birliği Başkanlığı'nı Fenerbahçe Beko takımının İtalyan yıldızı Gigi Datome yapmakta. Bu arada yabancı oyuncuların bu tutumuna karşın yerli oyuncuların herhangi bir şikayetinin olmadığı ifade edildi.

Melih Mahmutoğlu'ndan tepki

Sarı lacivertli ekibin kaptanı Melih Mahmutoğlu'nun da takım arkadaşlarının bu davranışına sert bir şekilde tepki gösterdiği öğrenildi.