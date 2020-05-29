Dolarda hareketlilik! İşte günün ilk rakamları

Dolar/TL, güne 6.81 liranın üzerinde başladı. 1. çeyrek büyüme rakamları yüzde 4.5 ile beklentilerin altında gelmesine rağmen kurda önemli bir hareketlilik yaşanmadı.

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Önceki gün 6.81'in üzerine çıkarak bayram öncesi seviyesine geri dönen dolar/TL, 29 Mayıs Cuma gününe de 6.8175 seviyesinde başladı.

Ciddi bir dalgalanma görülmedi

Yurt içinde günün en önemli verisi olan büyüme rakamları açıklandı. TÜİK'in 1. çeyrek için açıkladığı yüzde 4.5'luk büyüme verisi yüzde 5.2 olan beklentinin biraz altında gelmesine rağmen kurda ciddi bir dalgalanma olmadı.

Uzmanlar, teknik açıdan dolar/TL'de 6,75'in destek, 6,80'in direnç konumunda bulunduğunu belirtiyor.

29 Mayıs altın fiyatları

Güne 376 lira seviyelerinde başlayan gram altın 377 liradan alıcı buluyor. Çeyrek altın 622 lira, Cumhuriyet altını da 2,479 liradan satılıyor.