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Trabzonspor'dan ikinci transfer! Aly Malle'de işlem tamam

Balıkesirspor’dan Rahmi Anıl’ı renklerine katan bordo-mavililer aynı takımdan 22 yaşındaki kanat oyuncusu Aly Malle'yi de transfer edecek.

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Ahmet Ağaoğlu ile birlikte gençlik harekâtı başlatan Trabzonspor, kadrosuna yıldız adaylarını katmaya devam ediyor.

''Trabzonspor’la prensip anlaşmasına vardık”
Geçtiğimiz günlerde Balıkesirspor’dan Rahmi Anıl Başaran’ı renklerine katan bordo-mavililer aynı takımdan bir isimle daha anlaşmaya vardı. Balıkesirspor başkanı Kadir Dağlı, Radyospor’a yaptığı açıklamada “Aly Malle’nin iki hafta önce Udinese’den sözleşme opsiyonunu kullandık. Oyuncunun transferi konusunda Trabzonspor’la prensip anlaşmasına vardık” açıklamasını yaptı.

Fransızlar da istiyordu
Balıkesirspor, kiralık olarak forma giyen Malili oyuncunun opsiyon hakkını kullanıp tapusunu alacak, ardından da Trabzonspor’a satacak. Bordo-mavililer, Balıkesirspor’a bonservis ücretinin yanı sıra bonuslar (maç sayısı, attığı gol) ve bir sonraki satıştan pay verecek. Sol ayağını iyi kullanan Aly Malle yetenekleriyle öne çıkan bir isim.

Kanatlarda ve forvet arkasında görev yapıyor
Malili oyuncu Aly Malle, kanatlarda ve forvet arkasında görev yapıyor. Yirmi iki yaşındaki oyuncu Balıkesirspor formasıyla 21 maçta dört gol atıp üç de asist yaptı.

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