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Vedat Muriç Fenerbahçe'den ayrılacak mı?

Avrupa kulüplerinin transfer listelerini süsleyen Fenerbahçeli Vedat Muriç, ''Üç yıllık sözleşmem var ve her şey kulübe bağlı. Kararı Fenerbahçe verir.'' dedi.

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İtalyan futbol siteleri, Lazio'nun Vedat Muriç'e olan ilgisinin devam ettiğini ve en kısa sürede Fenerbahçe kulübü ile resmi temasların başlamasının beklendiğini yazdı. Vedat Muric ile Lazio dışında Napoli ve Tottenham kulüpleri de ilgileniyor.

''Kararı Fenerbahçe verir''
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Arnavutluk spor sitesinin sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayına katılan Vedat Muriç, Fenerbahçe’de çok mutlu olduğunu söylerken “Türkiye’nin en büyük kulübündeyim. Transfer pazarı hakkında konuşamam. Üç yıllık sözleşmem var ve her şey kulübe bağlı. Kararı Fenerbahçe verir. Fenerbahçe taraftarıyım. Önce kulübün isteği gelir, ardından Vedat’ın. Sözleşmemin sonuna kadar elimden gelenin en iyisini yapacağım” ifadelerini kullandı.

“Ibrahimovic gibi bir golcü ile kıyaslanmak bana ancak gurur verir”
Dünyaca ünlü yıldız Zlatan Ibrahimovic’le kıyaslanmasını gülerek karşıladığını söyleyen Muriç “Ibrahimovic gibi bir golcü ile kıyaslanmak bana ancak gurur verir” dedi.

15 golü var
Sarı-lacivertli forma ile bu sezon toplamda 28 maça çıkan Muriç, ligde 13 gol, beş asist, kupada ise iki gol ve bir asiste imza attı. Kosovalı oyuncu millî takımdaki performansıyla da Avrupa’nın gözdelerinden biri hâline geldi.

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