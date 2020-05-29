HABER /  SPOR
ADV Kutlu Sefer Yoluna Devam Ediyor
ADV Fuzulev'den ev sahibi olma sırası sizde

Altay Bayındır'a övgü yağdı: Stili De Gea'ya benziyor

Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır, Sheffield United radarına girdi. İngiliz basının yaptığı çalışmada taraftarın sıcak baktığı Bayındır için, Stilinin David De Gea'ya benzediği vurgulandı.

Abone ol

İngiltere Premier Lig takımlarından Sheffield United, Manchester United'dan kiraladığı Dean Handerson'un yeni sezonda tekrar kiralanamaması ve takımda olmaması halinde bu pozisyon için Altay Bayındır'ı düşünüyor.

Taraftar Altay'ı istiyor

Altay Bayındır'ı tanıtan bir yazı hazırlayan İngiliz basını, Sheffield taraftarının genç kaleciye sıcak baktığını, stilinin de Real Madrid'in file bekçisi David De Gea'ya benzediğini vurguladı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Dolarda hareketlilik! İşte günün ilk rakamları
Türkiye ekonomisinin büyüme rakamları açıklandı
İzmir'de sıfır araç aldı ekspertiz raporunda yazılanı görünce şok yaşadı
Prof. Mehmet Ceyhan maskesiz ve mesafesiz dönem için tarih verdi
Hafter 5 eski İngiliz askere 150'şer bin dolar verdi
Cemil Çiçek'ten 'vekil transferi' açıklaması: Kanunla engellemek imkansız
ÖNCEKİ HABERLER
Vedat Muriç Fenerbahçe'den ayrılacak mı?
Kocaeli'de yediği leblebi yatağa mahkum bıraktı
Fenerbahçe Beko'da isyan! Yabancı oyuncular FIBA'ya şikayet etti
Olcay Şahan'dan Talisca mı Alex mi sorusuna ilginç cevap
Cristian Baroni'den derbi açıklaması: İstediğim her şey oluyordu
Bayrampaşa cuma namazı kılınacak camiler hangisi?
Yorumlar