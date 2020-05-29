HABER /  POLİTİKA
ADV Kutlu Sefer Yoluna Devam Ediyor
ADV Fuzulev'den ev sahibi olma sırası sizde

İlk belge Antalya'da bir otele verildi! Bakan Varank açıkladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, gündeme ilişkin dikkat çeken değerlendirmeler yaptı.

Abone ol

Koronavirüs tedbirleri kapsamında devreye alınan yeni turizm programıyla ilgili açıklama yapan Bakan Varank, "TSE, Sağlıklı Turizm Belgelendirme Programı kapsamında ilk belgeyi bugün Antalya'da beş yıldızlı bir otelimize verdi." duyurusu yaptı.

Varank'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Dipten dönüş sinyali"

Ekonomik güven endeksi mayıs ayında dipten dönüş sinyali verdi. Salgının dış pazarlarımızdaki gelişimine bağlı olmakla birlikte Türkiye yılın son iki çeyreğinde piyasalara çok sağlam dönüş yapabilir.

Reel sektöre destek

Üretimde sürekliliği ve rekabet gücümüzü artıracak politikalarla reel sektörün yanında olmaya devam edeceğiz.

1,2 milyar dolarlık yatırım

Poli-propilen üretimine yönelik Türkiye, Cezayir, Güney Kore, Hollanda işbirliğinde 1,2 milyar dolarlık yatırımın temelleri yılın son çeyreğinde atılacak.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri İstanbul, Ankara, İzmir ve 15 ilin seyahat yasağı kalktı! 1 Haziran'da açılacak yerler Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Dolarda hareketlilik! İşte günün ilk rakamları
Türkiye ekonomisinin büyüme rakamları açıklandı
İzmir'de sıfır araç aldı ekspertiz raporunda yazılanı görünce şok yaşadı
Prof. Mehmet Ceyhan maskesiz ve mesafesiz dönem için tarih verdi
Hafter 5 eski İngiliz askere 150'şer bin dolar verdi
Cemil Çiçek'ten 'vekil transferi' açıklaması: Kanunla engellemek imkansız
ÖNCEKİ HABERLER
Altay Bayındır'a övgü yağdı: Stili De Gea'ya benziyor
Vedat Muriç Fenerbahçe'den ayrılacak mı?
Kocaeli'de yediği leblebi yatağa mahkum bıraktı
Fenerbahçe Beko'da isyan! Yabancı oyuncular FIBA'ya şikayet etti
Olcay Şahan'dan Talisca mı Alex mi sorusuna ilginç cevap
Kahvehaneler ne zaman açılacak 2020 haziran ayında ne zaman?
Yorumlar