İlk belge Antalya'da bir otele verildi! Bakan Varank açıkladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, gündeme ilişkin dikkat çeken değerlendirmeler yaptı.

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Koronavirüs tedbirleri kapsamında devreye alınan yeni turizm programıyla ilgili açıklama yapan Bakan Varank, "TSE, Sağlıklı Turizm Belgelendirme Programı kapsamında ilk belgeyi bugün Antalya'da beş yıldızlı bir otelimize verdi." duyurusu yaptı.

Varank'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Dipten dönüş sinyali"

Ekonomik güven endeksi mayıs ayında dipten dönüş sinyali verdi. Salgının dış pazarlarımızdaki gelişimine bağlı olmakla birlikte Türkiye yılın son iki çeyreğinde piyasalara çok sağlam dönüş yapabilir.

Reel sektöre destek

Üretimde sürekliliği ve rekabet gücümüzü artıracak politikalarla reel sektörün yanında olmaya devam edeceğiz.

1,2 milyar dolarlık yatırım

Poli-propilen üretimine yönelik Türkiye, Cezayir, Güney Kore, Hollanda işbirliğinde 1,2 milyar dolarlık yatırımın temelleri yılın son çeyreğinde atılacak.