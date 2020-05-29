İstanbul'daki eczanelerin çalışma saatlerinde yeni düzenleme yapıldı

İSTANBUL'daki eczaneler, 1 Haziran Pazartesi gününden itibaren hafta içi ve cumartesi günleri saat 09.00-19.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Abone ol

Koronavirüs (Covid-19) salgını normalleşme süreci kapsamında eczanelerin çalışma saatlerinde yeni düzenlemeye gidildi.

09.00-19.00 saatlerinde açık olacak

İstanbul Eczacı Odası'ndan yapılan açıklamada, "Kovid-19 pandemisi normalleşme süreci kapsamında, 1 Haziran Pazartesi günü itibarıyla İstanbul'da eczane açılış-kapanış saatleri hafta içi ve cumartesi günleri 09.00-19.00 olarak uygulanacaktır." ifadelerine yer verildi.