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İstanbul'daki eczanelerin çalışma saatlerinde yeni düzenleme yapıldı

İSTANBUL'daki eczaneler, 1 Haziran Pazartesi gününden itibaren hafta içi ve cumartesi günleri saat 09.00-19.00 saatleri arasında hizmet verecek.

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Koronavirüs (Covid-19) salgını normalleşme süreci kapsamında eczanelerin çalışma saatlerinde yeni düzenlemeye gidildi.

09.00-19.00 saatlerinde açık olacak

İstanbul Eczacı Odası'ndan yapılan açıklamada, "Kovid-19 pandemisi normalleşme süreci kapsamında, 1 Haziran Pazartesi günü itibarıyla İstanbul'da eczane açılış-kapanış saatleri hafta içi ve cumartesi günleri 09.00-19.00 olarak uygulanacaktır." ifadelerine yer verildi.

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