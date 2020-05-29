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İstanbul'un Fethi'nin 567. yılı! Boğaz'da fetih saygı geçişi yapıldı

İstanbul'un Fethi'nin 567. yılı dolayısıyla Türk bayraklı tekneler Boğaz'da fetih saygı geçişi yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, saygı geçişini Huber Köşkü'nden selamladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İstanbul'un Fethi'nin 567'nci yıl dönümünde, milletimizle birlikte çok güzel programlara şahitlik edeceğiz" açıklamasıyla duyurduğu fetih programının detayları belli oldu. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, fethin 567. yıl dönümü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı özel programlarla kutlanacak.

Saygı geçişi yapan milli sporcuları selamladı

İlk olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Türkiye Yelken Federasyonu tarafından "29 Mayıs İstanbul Boğazı Fetih Saygı Geçişi Etkinliği" gerçekleştirildi.

30 yakın yelkenli Fetih Saygı Geçişi için Boğaz suların açıldı. Yelkenliler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı selamlarken Erdoğan'da Tarabya'daki Huber Köşkü'nde saygı geçişi yapan milli sporcuları selamladı.

Diğer kutlamalar!

İstanbul Valiliği tarafından saat 18.00'de Topkapı Sarayı önünde Kur'an-ı Kerim tilaveti, kılıç kalkan gösterisi ve mehteran konseri gerçekleştirilecek. Ayasofya içinde Fetih Suresi tilavetiyle devam edecek programda, Fetih Duası da yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video konferans ile katılacağı programda, Ayasofya'nın önüne kurulan bir platformda İstanbul'un fethi temalı mapping gösterisi de yapılacak.

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