HABER /  YEREL
ADV Kutlu Sefer Yoluna Devam Ediyor
ADV Fuzulev'den ev sahibi olma sırası sizde

Başakşehir'de patlama: 2 kişi öldü enkaz altında kalanlar var

İSTANBUL Başakşehir'de bir fabrikanın kazan dairesinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, enkaz altında kalan 2 kişiyi kurtarmak için çalışma başlatıldı.

Abone ol

Başakşehir, Kayaşehir'de bulunan kot yıkama atölyesinin kazan dairesinde saat 10.45 sıralarında patlama oldu. Şiddetli patlama nedeniyle atölye enkaza döndü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İki kişi hayatını kaybetti
İtfaiye ekipleri enkaza altında kalanları kurtarmak için çalışma başlattı. Olayda ilk belirlemelere göre iki kişi öldü. Enkaz altında kalanları kurtarmak için çalışmaları devam ediyor.

Kurtarma çalışmaları başladı
İtfaiye ekiplerinin patlama anında çıkan yangına müdahaleleri devam ediyor. Enkaz altında kalan iki kişiyi kurtarmak için de çalışma başlatıldı.

Valilik açıklama yaptı
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklama şu şekilde: "İstanbul Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinden (GAMER) alınan ilk bilgilere göre, Başakşehir ilçemiz Kayabaşı mahallesinde bulunan bir kot yıkama atölyesinin kazan dairesinde henüz bilinmeyen bir sebeple saat 11.10'da patlama meydana gelmiştir. Olay yerinde yapılan ilk tespitlere göre 2 çalışan hayatını kaybetmiştir. Olaya müdahale eden İtfaiye ve AFAD arama kurtarma ekipleri, çalışmalarına devam etmektedir"

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Bugün cuma namazı kılınacak camiler hangisi? İstanbul, Ankara camiler listesi
Fenerbahçe Beko'da isyan! Yabancı oyuncular FIBA'ya şikayet etti
Dolarda hareketlilik! İşte günün ilk rakamları
Türkiye ekonomisinin büyüme rakamları açıklandı
İzmir'de sıfır araç aldı ekspertiz raporunda yazılanı görünce şok yaşadı
Prof. Mehmet Ceyhan maskesiz ve mesafesiz dönem için tarih verdi
ÖNCEKİ HABERLER
Doktorlardan 'çocukların aşı takvimine uyun' çağrısı
Kırklareli'nde cenaze aracı çalıp yaptıklarına bakın vatandaşın sorusu ortaya çıkardı
İstanbul'daki eczanelerin çalışma saatlerinde yeni düzenleme yapıldı
İşte mahkemelerde duruşmaların başlayacağı tarih
Merkez Bankası Finansal İstikrar Raporu! Koronavirüs büyümeyi sekteye uğrattı
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı 30-31 Mayıs sokağa çıkmak yasak mı?
Yorumlar