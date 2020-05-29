Konya'da eve girip altınları çalan hırsız komşu çıktı

KONYA'da Doğan D. (25), kendi mahallesinde oturan kişinin evine girerek, 15 bin lira değerindeki altınlar ile bir miktar para çaldı. Polisin çalışmasıyla gözaltına alınan Doğan D.'nin emniyette 5 suçtan kaydının olduğu ortaya çıktı.

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Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Meram ilçesi Uzun Harmanlar Mahallesi'ndeki evden yapılan altın ve para hırsızlığıyla ilgili şikayet üzerine çalışma başlattı.

Hırsız aynı mahalleden çıktı

Yapılan teknik ve fiziki takibin sonunda hırsızlık şüphelisinin, aynı mahallede yaşayan Doğan D. olduğu tespit edildi. Düzenlenen operasyonla Doğan D. gözaltına alınırken, evinde yapılan aramada ise çalınan 15 bin lira değerindeki altınlar ve paraları ele geçirildi. Farklı suçlardan poliste 5 kaydı bulunduğu tespit edilen Doğan D.'nin işlemleri sürdürülüyor.