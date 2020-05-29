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Bakan Ersoy ile İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Fatih Sultan Mehmet'in türbesini ziyaret etti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Fatih Camii Haziresinde bulunan Fatih Sultan Mehmet’in türbesini ziyaret etti.

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Bakan Ersoy ve beraberindekiler, sabah saatlerinde Fatih Camisi haziresinde bulunan türbeye gelerek dualar okudu. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Ersoy, cami haziresinde bulunan Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa'nın türbesini de ziyaret etti. 

İmamoğlu da ziyaretteydi

Türbe ziyaretine Bakan Ersoy'un yanı sıra İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ile İstanbul Müftüsü Mehmet Emin Maşalı da katıldı. 

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