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Twitter ABD Başkanı Trump'ın Minneapolis paylaşımına 'şiddeti yüceltme' uyarısı koydu

Anadolu Ajansı

ABD Başkanı Donald Trump'ın paylaştığı bazı tweetlere "bilgiyi doğrula" etiketi ekleyen Twitter, bu kez de Minneapolis kentinde siyahi Amerikalı George Floyd'un polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesinin ardından yaşanan protestolarla ilgili Trump'ın paylaşımına uyarı notu koydu.

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Twitter, ABD Başkanı Donald Trump'ın Minneapolis kentinde siyahi Amerikalı George Floyd'un polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesinin ardından yaşanan protestolarla ilgili paylaşımına uyarı notu koydu.

Mesajın akış sayfasında doğrudan görüntülenmesini engelleyen ve "Göster" butonu ekleyen uyarı notunda, "Bu paylaşım, şiddeti yüceltmeye yönelik Twitter kurallarını ihlal etmiştir ancak Twitter, kamu yararının söz konusu olduğunu değerlendirdiğinden paylaşımı erişime açık bırakmıştır." ifadesi yer aldı.

Trump, Minneapolis'teki olaylarla ilgili uyarı getirilen paylaşımında, "Bu eşkıyalar (protestocular), George Floyd'un anısını kirletiyor ve ben bunun olmasına izin vermem. Az önce Minnesota Valisi Tim Waltz ile konuştum ve ordunun her şekilde yanlarında olduğunu söyledim. Herhangi bir zorlukta biz kontrolü sağlayacağız ancak yağma başladığında silahlar ateşlenir. Teşekkür ederim." ifadelerini kullanmıştı.

Floyd'un "Nefes alamıyorum" feryadı, polis şiddetini gündeme taşıdı

46 yaşındaki George Floyd, önceki akşam, dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis’te polisler tarafından gözaltına alınırken, bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilirken, yoldan geçen vatandaşların cep telefonlarıyla kaydettiği görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı.

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve Minneapolis başta olmak üzere birçok şehirde protestolara yol açmıştı.

Eyalette acil durum ilan eden Vali Tim Walz, bölgede polise yardımcı olmaları ve durumu kontrol altına almaları için Ulusal Muhafızları harekete geçirdiğini açıklamıştı.

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