Fransız basınının 'Aptallar gibi' dediği Ligue 1 tepkisi

Avrupa'da La Liga gibi büyük liglerin futbola döneceğini duyurmasının ardından Fransa'nın ligleri tescil kararı ülkede eleştiri odağı oldu. L'Equipe gazetesi manşetinde 'Aptallar gibi' ifadesine yer verdi.

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Bundesliga 16 Mayıs'ta yeniden başlarken İtalya, İngiltere ve İspanya'da futbol Haziran ayında geri dönüyor. Türkiye'de de bildiğimiz gibi 12 Haziran'da ligler başlıyor.

Avrupa'nın 5 büyük ligi başlarken Fransa'da durum farklı. Nisan ayı sonunda alınan kararla tüm spor müsabakaları Eylül ayına kadar ertelenmiş ve Ligue 1'de tescil edilerek PSG şampiyon ilan edilmişti.

'Aptallar gibi' ifadesi kullanıldı

Fransa'nın en büyük spor gazetesi L'Equipe, diğer dört ligin başlama kararı aldığını vurgularken Fransa'daki tescil kararını manşete taşıdı. İlk sayfadan verilen haberde Ligue 1 için 'Aptallar gibi' ifadesi kullanıldı.

Geçtiğimiz günlerde ise Lyon Başkanı Jean Michel Aulas, diğer ülkeleri örnek göstererek Fransa'nın erken ve aceleci karar verdiğini, kararın yeniden gözden geçirilip ligin devam etmesi gerektiğini söylemişti.