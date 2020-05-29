HABER /  SPOR
ADV Kutlu Sefer Yoluna Devam Ediyor
ADV Fuzulev'den ev sahibi olma sırası sizde

Fransız basınının 'Aptallar gibi' dediği Ligue 1 tepkisi

Avrupa'da La Liga gibi büyük liglerin futbola döneceğini duyurmasının ardından Fransa'nın ligleri tescil kararı ülkede eleştiri odağı oldu. L'Equipe gazetesi manşetinde 'Aptallar gibi' ifadesine yer verdi.

Abone ol

Bundesliga 16 Mayıs'ta yeniden başlarken İtalya, İngiltere ve İspanya'da futbol Haziran ayında geri dönüyor. Türkiye'de de bildiğimiz gibi 12 Haziran'da ligler başlıyor.

Avrupa'nın 5 büyük ligi başlarken Fransa'da durum farklı. Nisan ayı sonunda alınan kararla tüm spor müsabakaları Eylül ayına kadar ertelenmiş ve Ligue 1'de tescil edilerek PSG şampiyon ilan edilmişti.

'Aptallar gibi' ifadesi kullanıldı

Fransa'nın en büyük spor gazetesi L'Equipe, diğer dört ligin başlama kararı aldığını vurgularken Fransa'daki tescil kararını manşete taşıdı. İlk sayfadan verilen haberde Ligue 1 için 'Aptallar gibi' ifadesi kullanıldı.

Geçtiğimiz günlerde ise Lyon Başkanı Jean Michel Aulas, diğer ülkeleri örnek göstererek Fransa'nın erken ve aceleci karar verdiğini, kararın yeniden gözden geçirilip ligin devam etmesi gerektiğini söylemişti.

SON DAKİKA HABERLERİ
İstanbul'un Fethi'nin 567. yılı! Boğaz'da fetih saygı geçişi yapıldı
Başakşehir'de patlama: 2 kişi öldü enkaz altında kalanlar var
Bugün cuma namazı kılınacak camiler hangisi? İstanbul, Ankara camiler listesi
Fenerbahçe Beko'da isyan! Yabancı oyuncular FIBA'ya şikayet etti
Dolarda hareketlilik! İşte günün ilk rakamları
Türkiye ekonomisinin büyüme rakamları açıklandı
ÖNCEKİ HABERLER
TFF'den flaş yabancı sayısı kararı! Yaş sınırı geliyor
Konya'da eve girip altınları çalan hırsız komşu çıktı
Bakan Ersoy ile İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Fatih Sultan Mehmet'in türbesini ziyaret etti
Burdur'da 2 kuzen baraj göletinde boğuldu
Doktorlardan 'çocukların aşı takvimine uyun' çağrısı
Kahvehaneler ne zaman açılacak 2020 haziran ayında ne zaman?
Yorumlar