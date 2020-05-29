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Cezaevlerinde kapalı görüş dönemi! Abdulhamit Gül duyurdu

Anadolu Ajansı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, cezaevlerinde kapalı görüşlerin 1 Haziran'dan itibaren yeniden başlayacağını bildirdi.

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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Koronavirüs Koordinasyon Toplantısı'nın ardından adliye ve cezaevlerindeki normalleşme sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. 

''Adliyelere girişte ateş ölçümü yapılacak''
Gül yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; ''Adliyelere girişte ateş ölçümü yapılacak, ateşi 38 dereceyi geçenler sağlık kurumuna yönlendirilecek. Adliyelere girecek kişi ve duruşma salonuna alınacak izleyici sayıları sosyal mesafe kuralları dikkate alınarak belirlenecek.

Cezaevlerinde kapalı görüş yeniden başlıyor
Cezaevlerine ilişkin daha önce aldığımız tüm tedbirleri titiz bir şekilde uygulamaya ve bu tedbirleri sürdürmeye devam edeceğiz. Cezaevlerinde kapalı görüşler 1 Haziran'dan itibaren yeniden başlayacak.''

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