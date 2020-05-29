HABER /  DÜNYA
ADV Kutlu Sefer Yoluna Devam Ediyor
ADV Fuzulev'den ev sahibi olma sırası sizde

Rusya Hafter'e destek için Suriye'den yeni savaşçılar sevk etti

Rusya, Suriye'de Beşşar Esed rejimi kontrolündeki başkent Şam'da yaşayan 150 kişiyi, para kaşılığında savaşmaları için Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in saflarına gönderdi.

Abone ol

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Suriye'de Esed rejimine destek veren Rusya, Libya'da Hafter saflarını da Suriye'den yeni paralı savaşçılarla güçlendirmeye devam ediyor.

Rusya, başkent Şam'ın Zakiye ve Kisve bölgelerinden rejimle iş birliği yapan kişiler aracılığıyla anlaştığı 150 Suriyeliyi aylık 1000-1500'er dolar karşılığında savaşmaları için Libya'ya gönderdi.

Rejim yanlısı paralı savaşçılar, Hafter safına katılmadan önce Rusya'nın Lazkiye'deki Hmeymim Askeri Havaalanı'na götürüldü.

Rusya, yaklaşık 10 gün önce Suriye'nin orta kesimindeki Humus ilinden 600, mayıs başlarında ise Suriye'nin farklı bölgelerinden birkaç yüz paralı savaşçıyı Libya'ya göndermişti. 

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter saflarında Rus paralı askerler, Sudan'dan getirilen "Cancavid" milisleri ve Çadlı silahlı isyancılar gibi çok sayıda yabancı savaşçı bulunuyor.

İlgili Haberler
Hafter 5 eski İngiliz askere 150'şer bin dolar verdi
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri ABD, Libya’ya Hafter'e desteğe giden Rus uçaklarının fotoğraflarını yayınladı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Berna Laçin'in kreşlerle ilgili olay tweetine Zehra Zümrüt Selçuk'tan gülümseten yanıt
Cezaevlerinde kapalı görüş dönemi! Abdulhamit Gül duyurdu
İstanbul'un Fethi'nin 567. yılı! Boğaz'da fetih saygı geçişi yapıldı
Başakşehir'de patlama: 2 kişi öldü enkaz altında kalanlar var
Bugün cuma namazı kılınacak camiler hangisi? İstanbul, Ankara camiler listesi
Fenerbahçe Beko'da isyan! Yabancı oyuncular FIBA'ya şikayet etti
ÖNCEKİ HABERLER
Ahmet Nur Çebi'nin gündemi yoğun olacak
Galatasaray'a Fraser sesleri! Gelmeye sıcak bakıyor
Aurelio: Evime döndüğüm için mutluyum
Twitter ABD Başkanı Trump'ın Minneapolis paylaşımına 'şiddeti yüceltme' uyarısı koydu
Fransız basınının 'Aptallar gibi' dediği Ligue 1 tepkisi
Bağcılar'da cuma namazı kılınacak camiler listesi Diyanet 2020
Yorumlar