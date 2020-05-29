Berna Laçin'in kreşlerle ilgili olay tweetine Zehra Zümrüt Selçuk'tan gülümseten yanıt

Berna Laçin, 1 Haziran'dan itibaren kreşlerin açılacağının açıklanmasının ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 18 yaş altının sokağa çıkma yasağını hatırlatarak "Kreşlere gidenler kaç yaşında" sorusunu sordu. Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un cevabı dikkat çekti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün düzenlenen kabine toplantısının ardından 1 Haziran'dan itibaren kreş ve gündüz bakım evlerinin açılacağını duyurdu. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Berna Laçin ise 18 yaş ve altındakini sokağa çıkma yasağını hatırlattı.

Kreşlere gidenler kaç yaşındadır

Alınan kararlar ardından Twitter'dan paylaşım yapan oyuncu Berna Laçin, "Alın size yeni nesil soru örneği: 1 Haziran sonrası kreşler açılacak ama 18 yaş altına 5 gün sokağa çıkma yasağı uygulanacaktır. Bu durumda kreşlere gidenler kaç yaşındadır?" dedi.

Bunun düşünülmediğini zannedecek yaşta olmadıkları kesin 😉 https://t.co/j7v5FjKzqX — Zehra Zümrüt Selçuk (@ZehraZumrutS) May 28, 2020

"Bunun düşünülmediğini zannedecek yaşta olmadıkları kesin"

Laçin'in tepki çeken paylaşımına ilk cevap alışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan geldi. Laçin'in yorumunu paylaşarak cevap veren Selçuk, "Bunun düşünülmediğini zannedecek yaşta olmadıkları kesin" ifadelerini kullandı.

Çocuklar velileriyle dışarı çıkabilecek

Yayımlanan genelgeye göre: Daha önce yayımlanan genelge ile sokağa çıkma kısıtlaması tabi olan çocuklar ve gençlerin ihtiyaca göre bakıcı, aile büyüklerine, kreş veya gündüz bakım evlerine gidebilecek, veli/vasilerinin nezaretinde yolculuk yapabilecek.