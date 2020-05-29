Çorum'da çiftçi tarlasında göktaşı buldu ABD'de onaylattı 68 bin dolar verdiler satmadı

ABD'de incelendi göktaşı olduğu tescillendi

Yılmaz, dışı gri renkte olan 68 kilo ağırlığındaki taştan kopardığı bir parçayı incelenmesi için bir yakının yardımıyla ABD'deki bir üniversiteye ulaştırdı. İncelemede; taşın bir göktaşı olduğu ortaya çıktı. Yılmaz, taşı, kiraladığı bir banka kasasında muhafaza etmeye başladı. Tarlada detektörlerle de arama yapan Yılmaz, yeni bir bulguya ulaşamadı.