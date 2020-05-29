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Olayın adresi Rize! 22 yaşındaki genç intihar etti: Ben size layık bir evlat olamadım

RİZE’de 22 yaşındaki genç çocuk, sahilde kafasına sıktığı silahla intihar etti. Gencin yanında "Ben size layık bir evlat olamadım” yazılı mektup bulundu.

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Rize'de İslampaşa mahallesi sahilinde yürüyüşe çıkan 2 genç deniz kenarında hareketsiz halde yatan birini görünce polise bilgi verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini ve cesedin 22 yaşındaki Selmani Köroğlu isimli gence ait olduğunu belirledi.

"Ben size layık bir evlat olamadım" 

Köroğlu'nun deniz kenarında silahla kafasına sıktığı kurşunla intihar ettiği belirlenirken, cansız bedeninin yanında "Ben size layık bir evlat olamadım" yazılı mektup bulundu.

Cumhuriyet Savcısının olay yerine yaptığı incelemenin ardından cenaze otopsi için bölgeden kaldırıldı.

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