1 Haziran'da kahvehaneler açılıyor mu? Normalleşmede herşey değişecek
1 Haziran'da restorantlar dahil bir çok işletme normalleşme takvimiyle yeniden açılıyor. Kahvehaneler için henüz böyle bir karar yok. Ancak yeni dönemde artık yancı devri bitecek.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 16 Mart’ta geçici olarak kapatılan kahvehane, kafe ve çay ocağı gibi işletmeler de normalleşme sürecinde açılacakları tarihi dört gözle bekliyor. Kabinenin son toplantısında 1 Haziran'da bir çok işletmenin açılışına izin çıktı. Listede kahvehaneler bulunmuyor.
Bu süreçte kendi görüşlerinin de alınmasını isteyen Ankara Kahveciler Esnaf Odası Başkanı İsa Güven, yeni döneme ilişkin alacakları tedbirleri anlattı.
Kahvehanelerde oynanan oyunları seyreden, bedavadan yiyen ve içen 'yancı'ların artık masalarda olamayacağını kaydeden Güven şunları söyledi:
"1 Haziran’da dernek lokalleri açılıyor ancak kahvehaneler ve kafelerin açılmasıyla ilgili bir karar yok. Bunun doğru olmadığını düşünüyoruz. Sağlık Bakanlığının, Bilim Kurulunun ilgili kurumların bizim de görüşümüzü almalarını istiyoruz. 'Yaptım oldu' mantığının yanlış olacağı düşüncesindeyiz. Biz de açılacağımız tarihi merakla bekliyoruz. 70 gündür kapalıyız. Bu süreç esnafımızı çok zor duruma soktu. Krediyi esnafın sadece yüzde 50’si kullanabildi. Ciddi bir desteğe ihtiyacımız var. Bir kirayı devlet ödesin talebimiz oldu ancak bir sonuç alınamadı."
"Kahvehanelerde zaten eskisi gibi iş yoktu. Kahvehaneler öyle ağzına kadar tıklım tıklım dolmuyordu, en fazla 5 masa oluyordu" diyen İsa Güven yeni dönemde alınabilecek tedbir önerilerini de sıraladı.