1 Haziran'da kahvehaneler açılıyor mu? Normalleşmede herşey değişecek

Kahvehanelerde oynanan oyunları seyreden, bedavadan yiyen ve içen 'yancı'ların artık masalarda olamayacağını kaydeden Güven şunları söyledi:

"1 Haziran’da dernek lokalleri açılıyor ancak kahvehaneler ve kafelerin açılmasıyla ilgili bir karar yok. Bunun doğru olmadığını düşünüyoruz. Sağlık Bakanlığının, Bilim Kurulunun ilgili kurumların bizim de görüşümüzü almalarını istiyoruz. 'Yaptım oldu' mantığının yanlış olacağı düşüncesindeyiz. Biz de açılacağımız tarihi merakla bekliyoruz. 70 gündür kapalıyız. Bu süreç esnafımızı çok zor duruma soktu. Krediyi esnafın sadece yüzde 50’si kullanabildi. Ciddi bir desteğe ihtiyacımız var. Bir kirayı devlet ödesin talebimiz oldu ancak bir sonuç alınamadı."