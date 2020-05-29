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TFF Başkanı Nihat Özdemir ameliyat oldu! Başarılı geçti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, sol omzundaki tendon yırtığı nedeniyle ameliyat edildi.

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Türkiye Futbol Federasyonu başkan Nihat Özdemir ile ilgili yaptığı açıklamada ameliyatın başarılı geçtiği belirtildi. 

TFF açıklamasında şu ifadeleri kullanıldı:

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Nihat Özdemir, bugün sol omzundaki tendon yırtığı nedeniyle planlı bir ameliyat geçirmiştir. Başarılı geçen ameliyatın ardından sağlık durumu iyi olan Başkan Özdemir'e geçmiş olsun dileklerimizi iletir, sağlıklı günler dileriz.

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