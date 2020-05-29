1 Haziran'da nereler açılacak? Seyahat yasağı kalkıyor işte normalleşme adımları
1 Haziran Pazartesi itibariyle Türkiye'de normalleşme adımları atılıyor... Seyahat yasakları kalkıyor... Memurlar normal mesaiye dönüyor... Restoranlar, çay bahçeleri, plajlar açılıyor... İşte Pazartesi gününden itibaren hayatımızda yaşanacak değişiklikler...
Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan, dünkü Kabine Toplantısı sonrası açıkladı.. Koronavirüs salgını nedeniyle 2,5 aydır devam eden sokağa çıkma yasakları ve şehirlerarası seyahat yasakları son buluyor. Covid-19 salgını nedeniyle süren kısıtlamaların birçoğu 1 Haziran'dan itibaren kalkıyor. İşte pazartesiden itibaren hayatımızda yaşanacak değişiklikler...
Seyahat kısıtlaması kalkıyor
Şehirlerarası seyahat kısıtlaması 1 Haziran itibariyle son buluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gelişmeleri takip ederek, olumsuz bir durum görmemiz halinde bazı illerimiz için bu kısıtlamayı yeniden getirebiliriz" açıklaması yaptı.
Çocuklara seyahat serbest mi?
Seyahat yasaklaması kalkarken, 18 yaş altı için sokağa çıkma yasağı devam ettiğinden çocuklar seyahat edebilecek mi? İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, 18 yaşından küçük çocuklar, ebeveynleriyle birlikte şehir içi ve şehir dışı seyahat yapabilecekler
Memurlar işe dönüyor
İdari izinde bulunan veya esnek çalışma sistemine dahil olan kamu personeli, 1 Haziran tarihi itibarıyla normal mesaiye başlayacaklar.