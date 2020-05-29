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Ankara'yı gören kar yağdı sandı sokak beyaza büründü

ANKARA'nın Elmadağ ilçesinde yarım saat sürdüğü belirtilen dolu etkili olurken, cadde ve sokaklar beyaza büründü, ekili ve dikili alanlar ise zarar gördüğü söylendi.

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İlçede sabaha karşı etkili olan dolu, hayatı olumsuz etkiledi. Yaklaşık yarım saat süren yağış ile birlikte yeşil alanlar, binaların çatıları, cadde ve sokaklar kar edasıyla beyaza büründü. İlçedeki ekili ve dikili alanlar da zarar gördü.

"Yarım saat içerisinde tüm cadde beyaza büründü"

Hasanoğlan Eğitim ve Çevre Koruma Derneği Başkanı Mehmet Güven, "Sabaha karşı saat 05.00 saatlerinde etkili bir dolu yağışı yaşadık. Yarım saat içerisinde tüm cadde, sokaklar ve çatılarımız beyaza büründü. Yeni diktiğimiz sebze fidelerimiz dolular altında kalarak zarar gördüler. Yeni meyveye duran ağaçlarımızda meyveler dolu çarpması nedeniyle zarar gördü. Doğal afet, yapacak bir şey yok" dedi.

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