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Korkunç olay! Pazarcı kadın şalvarın içinde doğurdu, bebeği tezgahın altına attı

İZMİR’in Tire ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Pazarcı kadın, şalvarın içinde doğurduğu bebeğini şalvarıyla beraber tezgahının altına bıraktı. Çevredekilerin fark etmesiyle hastaneye kaldırılan bebek hayatını kaybetti.

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Tire cuma pazarında pazarcılık yapan 29 yaşındaki Hatice D. isimli kadın, Türkocağı Caddesi üzerinde açtığı tezgahta sebze satıyordu. İddiaya göre kadın, sabah saatlerinde tezgahın altına girerek şalvarının içinde doğum yaptı. Doğumun ardından şalvarına sardığı bebeği tezgahın altına bıraktı.

Bebek ağlayınca gerçek ortaya çıktı

Çevredeki diğer pazarcılar bebek ağlama sesi duyunca durumda şüphelendi ve tezgahın altında şalvara sarılıp atılmış bebeği buldu.

Hastanede hayatını kaybetti

Vatandaşlar durumu hemen 112'ye ve polise bildirdi. Olay yerine gelen 112 ekibi, tezgahın altındaki bebeği alarak Tire Devlet Hastanesi Acil Servisine götürdü. Bebeğin hayatını kaybettiği öğrenilirken, kadın polis tarafından gözaltına alındı.

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