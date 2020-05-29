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Samsun'da evinin önüne gelip tehditler savuran genci öldürdü

SAMSUN'da Ali G.'nin evinin önüne gelerek etrafa ateş açtığı, hakaretler ettiği iddia edilen Orhan Erdoğan, Ali G.'nin pompalı tüfekle dışarı çıkması üzerine kurşunların hedefi oldu. Sırtından vurulan genç tüm müdahaleye rağmen kurtarılamazken katili adliyeye sevk edildi.

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Samsun'da gece evinin önüne gelerek tabancayla havaya ateş açıp kendisine hakaret ettiğini iddia ettiği genci öldüren şahıs polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Ağır yaralı kaldırıldığı hastanede öldü

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Alanlı Mahallesi'nde saat 01.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Orhan Erdoğan (19), aralarında husumet bulunan Ali G.'nin (18) evinin önüne giderek tabancayla bir el havaya ateş açıp hakaret ederek onu dışarı çağırdı. Bu sırada Ali G. pompalı tüfekle Orhan Erdoğan'a 4 el ateş etti. Sırtından vurulan Orhan Erdoğan 112 acil servis ekiplerince ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Erdoğan saat 03.00 sıralarında hayatını kaybetti.

Olaydan sonra kaçtı, yakalandı

Olaydan sonra kaçan katil zanlısı, Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Atakent Yeni Mahalle'de saklandığı evde yangın merdivenlerinden kaçarken yakalanarak gözaltına alındı.

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