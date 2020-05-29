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Çanakkale'de 3 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi

Çanakkale'nin Akçakıl köyünde, dede Ali Osman Aydın'ın kullandığı traktörden düşerek ilaçlama makinesinin şaftına sıkışan Doğukan Bacak (3) hayatını kaybetti.

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Bayramiç'te ikamet eden Ulaş Bacak ile Nuray Bacak çifti, 2 oğlundan biri olan Doğukan Bacak'ı da alarak ilçeye bağlı Akçakıl köyüne gitti. Dede Ali Osman Aydın, 3 yaşındaki torunu Doğukan Bacak'ı da yanına alarak, 17 TK 892 plakalı traktörle birlikte köye yaklaşık 1 kilometre mesafedeki Poyrazkışla mevkiinde bulunan üzüm bağına gitti.

Küçük çocuk traktörün çamurluğuna oturunca..

Traktörün çamurluğu üzerinde oturan 3 yaşındaki Bacak, dengesini kaybederek ilaçlama makinesini traktöre bağlayan orta kol üzerine düşerek şafta sıkıştı. Durumu fark eden dede hemen traktörü durdurdu ve 112 ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden sağlık ve jandarma ekipleri, talihsiz çocuğun öldüğünü belirledi. Olay yerine gelen aile ve köy sakinleri büyük acı yaşarken, jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Talihsiz çocuğun cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Bayramiç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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