Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sancaktepe acil durum hastanesi açılışında önemli mesajlar

Sancaktepe'de inşası tamamlanan Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nin açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'deki Genel Sağlık Sigortası'nı incelemek için dünyanın dört bir yanında heyetler ülkemizi ziyaret ediyor." dedi.

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İstanbul'da salgın ve afetlere karşı kullanılmak üzere 45 günde inşa edilen Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi bugün düzenlenen törenle açıldı. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları:

Sağlık çalışanlarına teşekkür etti

"Koronavirüs salgınında kaybettiğimiz tüm hocalarımız ve vatandaşlarımızlar birlikte Feriha Öz hocamıza allahtan rahmet diliyorum. Biz kadirşinas bir milletiz. Bu yüzden buraya Prof. Dr. Feriha Öz'ün ismini verdik. Sağlık çalışanlarımızın her birine şükranlarımızı sunuyoruz.

Hastanenin birinin bedeli Rönesans'a ait

Sancaktepe ve Yeşilköy'deki hastaneler) Her iki hastaneyi de Rönesans yüklendi ve birinin bedeli tamamen kendilerine ait.

Türkiye farklı bir konuma gelmiştir

Dünyada pek çok ülkede salgın sebebiyle sağlık sisteminin çöktüğü bir dönemde, Türkiye hem mevcut imkanlarını en iyi şekilde kullanarak hem de yeni imkanlar üreterek farklı bir konuma gelmiştir.

Türkiye'nin sağlık alanında geldiği seviyenin en somut örneği olan bu hastanelerimiz şifayı ülkemizde arayan herkese hizmet verecektir

Şehir hastanelerinin önemi

Muhalefetin bizi adeta topu tuttuğu şehir hastanelerinin ne kadar önemli olduğunu bu süreçte çok daha iyi görüyoruz.

90'ı aşkın ülkeye sağlık ürünü gönderdik

Şu an itibarıyla 190'ı aşkın ülkeden talepler geldi ama biz 90'ı aşkın ülkeye, her türlü bu noktada sağlık ürünlerini gönderdik.

Genel Sağlık Sigortası'nı incelemek için yabancı heyetler geliyor

Türkiye'deki Genel Sağlık Sigortası'nı incelemek için dünyanın dört bir yanında heyetler ülkemizi ziyaret ediyor.

Sağlık tesislerimiz ve genel sağlık sigortamız küresel düzeyde ilgi çekecektir

Salgın döneminden sonra hem sağlık tesislerimiz hem genel sağlık sigortamız başarılı bir model olarak küresel düzeyde daha çok ilgi çekecektir.

2053 hedefi

Gençlerimize bugün 567. yıl dönümüne ulaştığımız fethin 600. yıl dönümü olan 2053 için büyük ve güçlü Türkiye'yi bırakmakta kararlıyız."

Bakan Koca: Tehlike henüz geçmiş değil

Erdoğan'ın konuşmasından önce söz alan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kamuoyunu salgına karşı bir kez daha tedbirli olmaya çağırdı. Koca açılışta şunları söyledi:

"Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile mücadelede ülkemiz tüm dünyaya örnek bir başarı sağladı.

Tehlike henüz geçmiş değil. Bir süre daha tedbirlerimize devam etmek zorundayız.

Her geçen gün güçlenen sağlık sistemimiz, 21. yüzyıl dünyasında Türkiye'nin adını sağlık ülkesi olarak yazdıracaktır."

Erdoğan hastanede incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün hizmete açılan Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nde incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a incelemeler sırasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da eşlik etti.

125 bin metrekare alana sahip

Toplam 125 bin metrekare alana ve 75 bin metrekare kapalı alana sahip hastane, depreme dayanıklı olarak inşa edildi. Hastane muhtemel bir depremde zarar görmeyecek ve deprem sonrasında yaralıların tedavisinde etkin rol oynayabilecek.

"16 ameliyathane ile hizmet verecek"

Hastane, 432'si yoğun bakım olmak üzere toplam 1008 yatak kapasitesine sahip olacak. Gerektiğinde her oda yoğun bakıma dönüştürülebilecek. Hastane, 16 ameliyathane ve son teknoloji ürünü tıbbi donanım ile hizmet verecek.

Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Feriha Öz'ün ismi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla hastaneye verilmişti.