Sancaktepe’deki salgın hastanesi 45 günde bitti! İşte dikkat çeken özellikleri

4 bin personel 3 vardiya çalıştı: Yapımı için yaklaşık 4 bin personelin 3 vardiya şeklinde çalıştığı sağlık tesisi, ameliyathaneleri, MR, triyaj odaları, laboratuvarları, anjiyo ile ekoları ve ultrasonlarıyla tam teşekküllü bir hastane altyapısına sahip olarak hizmet verecek.