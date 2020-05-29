Sancaktepe’deki salgın hastanesi 45 günde bitti! İşte dikkat çeken özellikleri
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılışını yaptığı Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nde incelemelerde bulundu. 45 günde tamamlanan 1008 yatak kapasiteli hastanenin yapımında 4 bin personel çalıştı.
Tüm dünyayı etkisi altına alan ve binlerce ölüme yol açan Corona virüs salgını nedeniyle yapılan İstanbul Sancaktepe'deki Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi 45 günde tamamlandı. Salgında hayatını kaybeden Türk Patolog Prof. Dr. Feriha Öz'ün adını alan hastane Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete sunuldu.
Erdoğan ve Koca incelemelerde bulundu: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılış öncesi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile beraber hastaneyi gezdi. Erdoğan ve Koca, hastanede incelemelerde bulundu. Yapılan hastanenin başta salgın durumlarında, afet, deprem gibi olaylarda aktif rol oynaması planlanıyor.
Açılış kurdelesi kesildi: Erdoğan, yapımı tamamlanan Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nin açılışına katılarak konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından açılış kurdelesini kesti.
4 bin personel 3 vardiya çalıştı: Yapımı için yaklaşık 4 bin personelin 3 vardiya şeklinde çalıştığı sağlık tesisi, ameliyathaneleri, MR, triyaj odaları, laboratuvarları, anjiyo ile ekoları ve ultrasonlarıyla tam teşekküllü bir hastane altyapısına sahip olarak hizmet verecek.