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Antalya'da kaşla göz arası hırsızlık çöp atarken 6 bin liradan oldu

Antalya'da iş yerini kapatmak üzereyken çöp atmak için dışarı çıkan market sahibi, 6 bin lirasından oldu. İçeriyi boş bulan hırsız, Hasan Küçük'ün sabahtan akşama kadar döktüğü alın terini alıp kaçtı. Polis, hırsızın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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Antalya'nın Serik ilçesinde market sahibi Hasan Küçük, akşam 23.00 sıralarında marketini kapatmak için hazırlık yaparken hayatının şokunu yaşadı.

Küçük, kasada biriken 6 bin lirayı çantayla birlikte masanın üzerine bırakıp çöp atmaya gittiği esnada dükkana giren hırsız, çantanın içindeki 6 bin lirayı arayı alıp kaçtı. Hırsızlık, marketteki güvenlik kamerası tarafından da saniye saniye görüntülendi. öte yandan eşkali belirlenen hırsızın yakalanması için çalışma başlatıldı.

"Çöp atmaya gittim, 5 dakikada geldim"

Market sahibi Hasan Küçük, "Dün akşam saat 11'de kasayı topladım. Çantanın içinde biriken yaklaşık 5 bin 500-6 bin lira para vardı. Masanın üstüne koydum. Kepengin bir tarafını kapattım bir tarafı açıktı. Kapıyı elimle örttüm. Karşıya çöp atmaya gittim, 5 dakika gittim geldim. İçeriye hırsız girdi ve yaklaşık 5 bin 500-6 bin lira paramı aldı. Ondan sonra kamera görüntülerine baktım ve polisi aradım" diye konuştu.

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