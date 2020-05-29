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ABD'de gerilim tırmanıyor! Amerikan ordusu harekete geçti

ABD'nin Minneapolis kentinde George Floyd isimli siyahi adamın polis tarafından boğularak öldürülmesi sonrası başlayan olaylara polisin müdahalesi yetersiz kalınca Ulusal Muhafızlar kentte konuşlanmaya başladı.

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Yağmaların olduğu ve polis merkezinin yakıldığı eylemlere polis müdahalesi yetersiz kalınca Minnesota Valisi'nin göreve çağırdığı Ulusal Muhafızlar şehirde konuşlandı.

Polisler kaçıp gitti

ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde George Floyd adlı siyahi vatandaş gözaltına alındığı sırada bir polis tarafından nefessiz bırakılarak öldürüldü. Kentte ırkçılık ve polis şiddetine karşı başlayan protestolarda dükkanlar yağmalanmaya başlamış ve birçok bina yakılmıştı. Polislerin can güvenliğini korumak için kaçıp gittiği polis binası ise eylemciler tarafından ateşe verilince, Minnesota Valisi Tim Walz, orduyu göreve çağırmıştı.

Şehre ulusal muhafızlar konuşlandı

Eyalette OHAL ilan edilirken, ABD Başkanı Donald Trump da paylaştığı tweet ile ordunun göreve hazır olduğunu ve yağmacılara karşı ateş açılabileceğini söylemişti. Minnesota Ulusal Muhafızları ise bölgeye giderek konuşlanmaya başladı. Kent çevresine konuşlanan Ulusal Muhafızlar, yanan binaların söndürülmesi için itfaiye birimlerine yardımcı oluyor.

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