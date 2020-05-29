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Galatasaray'da Santiago Arias sesleri

İspanyol basını, Galatasaray'ın Atletico'da gözden düşen sağ bek oyuncusu Santiago Arias'la ilgilendiğini yazdı.

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Mariano'nun Brezilya'ya dönme isteği, Şener Özbayraklı'nın da bekleneni verememesiyle sağ bek arayışlarını sürdüren Galatasaray için bir transfer iddiası geldi.

Santiago Arias için kiralık formülü
İspanyol As gazetesi, sarı-kırmızılıların Atletico'da bu sezon sadece yedi maçta forma giyebilen Santiago Arias'la ilgilendiğini, 28 yaşındaki Kolombiyalıyı kiralık olarak kadrosuna katacağını yazdı.

Falcao devreye girecek
Santiago Arias transferi için Kolombiyalı golcü Radamel Falcao'nun devreye gireceği ve oyuncuyu ikna etmeye çalışacağı belirtildi.

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