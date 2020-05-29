Galatasaray'da Santiago Arias sesleri

İspanyol basını, Galatasaray'ın Atletico'da gözden düşen sağ bek oyuncusu Santiago Arias'la ilgilendiğini yazdı.

Abone ol

Mariano'nun Brezilya'ya dönme isteği, Şener Özbayraklı'nın da bekleneni verememesiyle sağ bek arayışlarını sürdüren Galatasaray için bir transfer iddiası geldi.

Santiago Arias için kiralık formülü

İspanyol As gazetesi, sarı-kırmızılıların Atletico'da bu sezon sadece yedi maçta forma giyebilen Santiago Arias'la ilgilendiğini, 28 yaşındaki Kolombiyalıyı kiralık olarak kadrosuna katacağını yazdı.

Falcao devreye girecek

Santiago Arias transferi için Kolombiyalı golcü Radamel Falcao'nun devreye gireceği ve oyuncuyu ikna etmeye çalışacağı belirtildi.