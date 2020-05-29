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İzmir'deki korsan yayında flaş gelişme! CHP'li Banu Özdemir tahliye edildi

İZMİR'deki 'Çav Bella' provokasyonunun ardından tutuklanan CHP üyesi Banu Özdemir bugün tahliye edildi.

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İzmir'de camilerde 'Çav Bella' çalınmasının ardından görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştığı için tutuklanan CHP üyesi Banu Özdemir bugün tahliye edildi.

''Tensiple birlikte tahliyesine karar verildi''
Kararı Twitter hesabından duyuran Banu Özdemir'in avukatı Süleyman Karadağ, şu ifadeleri kullandı; "Müvekkilim Banu Özdemir'in tensiple birlikte tahliyesine karar verildiğini öğrenmiş bulunmaktayım. Türkiye'de hakimler var!" 

''Darısı, Eren Yıldırım ve diğer tutukluların başına''
CHP'li Barış Yarkadaş da konuyla ilgili Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu ve şu ifadelere yer verdi; İzmir 50. Sulh Ceza Mahkemesi, arkadaşımız Banu Özdemir'i TAHLİYE etti. Banu'nun babası Nevzat Abi ile az önce konuştum. Şimdi Şakran Cezaevi'ne gidip Banu'yu alacaklar. Darısı, Eren Yıldırım ve diğer tutukluların başına...''

Neler yaşanmıştı?

Geçtiğimiz günlerde İzmir'de cami hoparlörlerinden İtalyanca marş çalınması ile ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi eski İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir, çıkarıldığı 3. Sulh Ceza Hakimliği tarafından, "Dini değerleri alenen aşağılamak" suçundan tutuklanmıştı.

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