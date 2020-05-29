HABER /  SPOR
ADV Kutlu Sefer Yoluna Devam Ediyor
ADV Fuzulev'den ev sahibi olma sırası sizde

İspanya La Liga 11 Haziran'da başlıyor

Anadolu Ajansı

İspanya La Lig'da ertelenen sezonun kalan maçlarının oynanmasına 11 Haziran'da başlanmasına karar verildi.

Abone ol

İspanya'da Spor Yüksek Konseyi (CSD), Futbol Federasyonu (RFEF) ve La Liga kurumu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) ertelenen sezonun kalan maçlarının oynanmasına 11 Haziran'da başlanmasına karar verdi.

CSD tarafından yapılan yazılı açıklamada, La Liga'da ertelenen maçların oynanmasıyla ilgili takvimin kabul edildiği bildirildi.

Buna göre; 28. haftadan itibaren ertelenen maçların oynanmasına 11 Haziran'da Sevilla-Real Betis karşılaşmasıyla başlanacağı, salgının evrimine bağlı olarak ligin 18-19 Temmuz'da bitmesinin öngörüldüğü belirtildi.

La Liga'da kalan 11 hafta maçlarının oynanma saatlerinin hafta içinde 19.30, 21.30 ve 22.00 olacağı, hafta sonunda ise buna 17.30'un da ekleneceği kaydedildi.

La Liga'da şimdiye kadar oynanan 27 hafta sonunda Barcelona 58 puanla lider durumda bulunurken onu Real Madrid (56), Sevilla (47), Real Sociedad (46) izliyor.

Takımlar, Kovid-19'dan dolayı yaklaşık iki ay ara verdikleri antrenmanlara 7 Mayıs'tan itibaren tesislerinde başlanmıştı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum açıklandı (29 Mayıs 2020)
Özel okul öncesi eğitim kurumları ve kurslar 1 Haziran'dan itibaren açılacak
BDDK, 18 bankaya toplam 102,1 milyon TL idari para cezası kesti
MHP lideri Bahçeli'den 'fetih' mesajı
Tevfik Göksu camiiyi sattı iddiası! Gündem olan haber için açıklama geldi
Ekrem İmamoğlu İstanbul Valiliği'nin fetih töreninde! Dua fotoğrafı gündem oldu
ÖNCEKİ HABERLER
ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 103 bin 379'a yükseldi
Rakel Dink'e ölüm tehdidi! 'Bir gece ansızın gelebiliriz'
'Çav Bella' çalınması olayında tutuklanan Banu Özdemir'e tahliye
İzmir'deki korsan yayında flaş gelişme! CHP'li Banu Özdemir tahliye edildi
Berat Albayrak: Türkiye, salgın sonrası yıldızı parlayacak ülkelerin başında gelecek
İstanbul'da cuma namazı kılınacak yerler 2020 il il yeni liste
Yorumlar