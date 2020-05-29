Tevfik Göksu camiiyi sattı iddiası! Gündem olan haber için açıklama geldi

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Meclisi’nin AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu'nun camiiyi Hazineye devretmesi gündeme oturdu. Göksu 'camiiyi sattı' iddialarına yanıt verdi.

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Kemer Mahallesi'nde Güneştepe Camii'nin de bulunduğu arazi Esenler Belediyesi'nin vergi borcuna mahsuben yaklaşık 33 milyon 341 bin 8 lira bedel üzerinden Maliye Hazinesi'ne devredilecek.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, önceki gün olağanüstü toplanan ilçe belediye meclisinden bir taşınmazın satışı için yetki istedi.

Satış oldu bittiye getirildi iddiası

32 yıllık Güneştepe Camii, Esenler Kemer Mahallesi'ndeki 3 bin 922 metrekarelik arazi üzerinde yer alıyor. CHP'li Meclis üyesi Kemal Şahin, “Satışı oldu bittiye getirdiler” dedi.

Olay iddia için Tevfik Göksu'dan açıklama

Gündem olan camii satıldı iddiası için Tevfik Göksu twitter hesabından şu açıklamayı yaptı: