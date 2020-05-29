Tevfik Göksu camiiyi sattı iddiası! Gündem olan haber için açıklama geldi
İSTANBUL Büyükşehir Belediye Meclisi’nin AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu'nun camiiyi Hazineye devretmesi gündeme oturdu. Göksu 'camiiyi sattı' iddialarına yanıt verdi.Abone ol
Kemer Mahallesi'nde Güneştepe Camii'nin de bulunduğu arazi Esenler Belediyesi'nin vergi borcuna mahsuben yaklaşık 33 milyon 341 bin 8 lira bedel üzerinden Maliye Hazinesi'ne devredilecek.
AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, önceki gün olağanüstü toplanan ilçe belediye meclisinden bir taşınmazın satışı için yetki istedi.
Satış oldu bittiye getirildi iddiası
32 yıllık Güneştepe Camii, Esenler Kemer Mahallesi'ndeki 3 bin 922 metrekarelik arazi üzerinde yer alıyor. CHP'li Meclis üyesi Kemal Şahin, “Satışı oldu bittiye getirdiler” dedi.
Olay iddia için Tevfik Göksu'dan açıklama
Gündem olan camii satıldı iddiası için Tevfik Göksu twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:
Camilerimizi ahır yapan zihniyetin temsilcileri biliyorlar ki— Mehmet Tevfik GÖKSU🟢🇹🇷 (@mt_goksu) May 29, 2020
"Biz camiler yapar camiler açarız"
Yapılan işlem, dini tesis alanında bulunan bi arsanın (cami değil) yasal prosedür gereği devletin hazinesine devredilmesinden ibarettir.