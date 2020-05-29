74 gün sonra Cuma namazı kılındı! İşte cumadan sıra dışı fotoğraflar

TÜRKİYE genelinde bugün 2.5 ay aradan sonra belirli camilerde cuma namazı kılındı. Koronavirüs sürecinde 16 Mart'tan beri kapalı olan camilere cuma namazı için vatandaş akın etti. Camilerde şadırvanlar kapalı olduğu için herkes evinde abdestini alıp seccadesiyle birlikte camiye gitti. Açık alanlarda kılınan cuma namazından sıra dışı görüntüler geldi.