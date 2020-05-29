74 gün sonra Cuma namazı kılındı! İşte cumadan sıra dışı fotoğraflar
İSTANBUL başka olmak üzere Türkiye genelinde 74 gün aradan sonra ilk cuma namazı kılındı. Seccadesini alan cumaya gitti ilginç fotoğraflar geldi.
TÜRKİYE genelinde bugün 2.5 ay aradan sonra belirli camilerde cuma namazı kılındı. Koronavirüs sürecinde 16 Mart'tan beri kapalı olan camilere cuma namazı için vatandaş akın etti. Camilerde şadırvanlar kapalı olduğu için herkes evinde abdestini alıp seccadesiyle birlikte camiye gitti. Açık alanlarda kılınan cuma namazından sıra dışı görüntüler geldi.
Saf düzeni sosyal mesafe kurallarına göre belirlendi: Camilerde tedbir amaçlı tespih, rahle gibi ortak malzeme kullanımına izin verilmezken, saf düzeni sosyal mesafe kurallarına göre belirlendi. Ayrıca dezenfektesi mümkün olmayan malzemeler üzerinde namaz kılınmasına izin verilmezken, vatandaşlar tek kullanımlık veya evlerinden getirdikleri seccadelerle namazlarını kıldı.
1003 şükür kurbanı kesildi: Türkiye genelinde olduğu gibi Sivas'ta da camilerin yeniden açılması nedeniyle Sivas Belediyesi ve İl Müftülüğü tarafından merkez ve ilçelerdeki tüm camilerde 1003 şükür kurbanı kesildi.