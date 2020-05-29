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Siirt'te iki terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Siirt'te İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Açıklamada bölgedeki operasyonların sürdüğü belirtildi.

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İÇİŞLERİ Bakanlığı, Siirt'in Herokal bölgesinde düzenlenen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. 

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Siirt Herokal kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist silahları ile birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir" denildi. 

Açıklamada, bölgede operasonların devam ettiği de belirtildi.

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