Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum açıklandı (29 Mayıs 2020)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 4489'a çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. Türkiye'deki toplam vaka sayısı ise 162.120'ye yükseldi.

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Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 28 kişi daha hayatını kaybetti.

İyileşen hasta sayısı ise 125 bin

Açıklana son verilere göre toplam test sayısı 1 milyon 964 bin 364, toplam vaka sayısı 162 bin 120, toplam vefat sayısı 4 bin 489, toplam yoğun bakım hasta sayısı 662, toplam entübe hasta sayısı 324, toplam iyileşen hasta sayısı ise 125 bin 963 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitterdan yaptığı paylaşımda; ''Test sayısı arttı, yeni vaka sayısı azaldı. Yoğun bakım ve entübe hasta sayısında düşüş devam ediyor. Gelecek günler, el hijyenine dikkate, MASKE VE SOSYAL MESAFE KURALININ HER İKİSİNE BİRLİKTE uymamıza bağlı. Kontrollü Sosyal Hayatla riskten kaçınalım.'' ifadelerini kullandı

Test sayısı arttı, yeni vaka sayısı azaldı. Yoğun bakım ve entübe hasta sayısında düşüş devam ediyor. Gelecek günler, el hijyenine dikkate, MASKE VE SOSYAL MESAFE KURALININ HER İKİSİNE BİRLİKTE uymamıza bağlı. Kontrollü Sosyal Hayatla riskten kaçınalım. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/bdoY1qMx02 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 29, 2020

Türkiye'de koronavirüse ilişkin dünkü rakamlar şöyleydi;