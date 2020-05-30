Soylu'dan polise 3600 ek gösterge açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bekçi atamalarında yedek listelerin göreve çağrılmasıyla ilgili iddialara cevap verdi. İstanbul atamalarında eksik olmadığını söyleyen Soylu, polis teşkilatı için söz verilen 3600 ek göstergenin ise çıkacağını ifade etti.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul için yapılan bekçi atamalarında yedek listenin çağrılması gibi bir durumun söz konusu olmadığını söyledi. Yeni bekçi atamalarının kadro olması halinde yapılabileceğini ifade eden Soylu, söz verilen 3600 ek göstergenin ise mutlaka yapılacağını söyledi.

Süleyman Soylu, İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık'ın Youtube kanalında gündeme ilişkin soruları cevapladı. Bekçi atamaları ve polise 3600 ek gösterge sorularına da cevap veren Soylu, bekçi sayısında 40 bini hedeflediklerini belirtti.

İşte Soylu'nun açıklamaları;

"Şu anda 26 bin civarında bekçimiz var. Yeni alımlarla 28 bin 500 olacak. İstanbul'da ek kontenjan meselesini sosyal medyadan da söylüyorlar ben AK Parti İstanbul Teşkilatı'nda ani bir soru geldi. Ben hakikaten İstanbul kontenjanını bin 500 biliyordum. O rakam bin kişiymiş. İşte orada bin 500 denildi de neden bin ataması yapıldı. O rakam bin 500 ve diğerleri yedek.

Yedeklerin atanması durumu

Öyle bir kuralımız yok. Yedekler eğer asillerde herhangi bir sağlık sebebi veya herhangi bir nedenden dolayı gelemezse onun yerine getirilmesidir. Yedeklerin yeniden alınması böyle bir kadromuzda yok zaten. Toplam kadro sayımız 28 bin 500'ünü doldurduk. Geride bin 500 kadromuz var elimizde. Sayın Cumhurbaşkanımız hükümetimiz böyle bir kadro açma durumu olursa 5-10 bin daha alıp 40 rakamını tamamlarsak olur gibi geliyor.

Kadın polis sayısında iyileştirme

Bizim kadın polis sayımız Avrupa ortalamalarına göre düşük. Geçenlerde 3 bin aldık. Böyle 2-3 bin daha kadın polis gerekiyor. Yüzde 20'lik bir kontenjan olması gerekiyor. Biz onu bir noktaya getirmek istiyoruz. Bu da bize tahsis edilecek kadrolara bağlı.

Polislere 3 bin 600 göstergesi

Biz bunu hükümet olarak gerçekleştireceğiz. Yani bu konuda sözümüz var. Bu sözümüzü bu süreç ortadan kalktıktan sonra gerçekleştireceğiz inşallah. Çünkü Türk polis teşkilatı da jandarmamız da sahil güvenliğimiz de yani kolluk kuvvetlerimiz bu dönemde çok önemli adımlar attı."