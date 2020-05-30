Soylu'dan sosyal medya mafyalarına gözdağı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son günlerde bir takım organize suç örgütü liderlerinin sosyal medya üzerinden atışmalarıyla ilgili sert konuştu.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, koronavirüs tedbirleri boyunca kolluk kuvvetlerinin 7-24 çalıştığını söyledi. Tüm yaşananlara rağmen asayiş olaylarının yüzde 20 düştüğünü ifade eden Soylu, sosyal medya üzerinden birbirlerine meydan okuyan bir takım kişilerle ilgili de "Sıkıysa şimdi konuşsunlar" diyerek gözdağı verdi.

Süleyman Soylu, İnternethaber Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık ve gazeteci Süleyman Özışık'ın sorularını cevapladı. Youtube kanalındaki canlı yayına katılan Soylu, Türkiye'de başta hırsızlık vakaları olmak üzere asayiş olaylarında yüzde 20 düşüş yaşandığını söyleyerek dünyanın hiçbir ülkesinde böyle bir istatistik olmadığını ifade etti.

İşte Soylu'nun açıklamaları;

"Polisimiz de jandarmamızda çok yoruldu. Taktir edersiniz kamuda esnek çalışma 1 Haziran'da başlıyor. Polise, jandarmaya, Nüfus Müdürlüğü'ne bir esnek çalışma olmadı. İçişleri Bakanlığı olarak 7-24 mesai ortaya koyduk. Sağlık Bakanlığı da öyle bir takım bakanlıklarda yaptı. Tüm bu olaylara rağmen asayiş olayları yüzde 20 düştü.

"Hadi konuşsunlar da görelim"

Türkiye'de günlük hırsızlıklar 281'den 126'ya düşüyor. Dünyada böyle bir rakam getiren birisi olsa elini öpeceğim. Türk Polis Teşkilatı'nın başarısıdır.

Bakın hatırlarsanız Türkiye'de mafya, organize suç çeteleri vardı. Nerede bunlar? Konuşuyorlardı, konuşabiliyorlar mı? Hadi konuşsunlar da görelim. Burası Türkiye, herkes kurallara uymayla mükellef. Kuralları uymayanları uyar hale getiririz. Devletten başka büyük bir güç yok. Herkesin kabul etmesi gereken bir şey bu! Söylüyorum acımayız da.

"Dünyada eşi benzeri yok"

15 Temmuz'dan sonra Türkiye'de 232 organize suç şebekesi çökertildi. Dünyadan bana böyle bir rakam getirsinler. Türkiye'de kaçak sigaranın miktarı yüzde 21'di. Bugün Türkiye'de kaçak sigaranın miktarı yüzde 2. Bunun dünyada eşi benzeri yok."