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Çorum’da sanayi sitesinde yangın: 5 iş yeri küle döndü

Demirören Haber Ajansı

ÇORUM'da Küçük Sanayi Sitesi'nde bir marangoz atölyesinde çıkan yangın diğer iş yerlerine sıçradı. Yangın nedeniyle, ilk belirlemelere göre 5 iş yeri yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları sürüyor.

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Yangın, saat 02:00 sıralarında kentte çok sayıda işletmenin faaliyet gösterdiği Küçük Sanayi Sitesi'ndeki 21'inci Cadde'de bir marangoz atölyesinde çıktı.

Atölyedeki ahşap malzemenin tutuşmasıyla kısa sürede büyüyen alevler, bitişikteki değirmen makineleri imalatı yapılan iş yeri ile boya deposuna sıçradı.

Patlamaların da yaşandığı yangın sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekiplerin müdahale ettiği yangın 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ederken, yangın sonucu, ilk belirlemelere göre 5 iş yeri kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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