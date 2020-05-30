Hatay’da feci kaza! Üç kişi hayatını kaybetti 4 kişi yaralandı

HATAY'ın Dörtyol ilçesinde yayladan dönenlerin içinde bulunduğu araç, 50 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada, üç kişi yaşamını yitirirken dört kişi de yaralandı.

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Kaza, gece saatlerinde Kocadüz Yaylası yakınlarında meydana geldi. Amanos Dağları’ndaki Üçkoz Yaylası’ndan ilçe merkezine dönenlerin içinde bulunduğu Ömer Tüzün yönetimindeki hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkıp 50 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı.

3 kişi yaşamını yitirdi

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine AFAD ve itfaiye ekipleri ile çok sayıda ambulans sevk edildi. AFAD ekipleri aracın yuvarlandığı uçuruma halat yardımıyla indi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, sürücü Ömer Tüzün ile yanındaki Feyza Tüzün ve Feride Edik’in öldüğü belirlendi.

4 kişi yaralı kurtuldu

Araçta sıkışan Fatma Edik (8), Elif Rana Tüzün (6), Seçil Su Edik (5) ve Sare Tüzün ise AFAD ve itfaiye ekiplerince çıkartılarak, sağlık görevlilerine teslim edildi. Yaralılar, ambulanslarla ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.