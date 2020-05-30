HABER /  YEREL
ADV Kutlu Sefer Yoluna Devam Ediyor

Hatay’da feci kaza! Üç kişi hayatını kaybetti 4 kişi yaralandı

HATAY'ın Dörtyol ilçesinde yayladan dönenlerin içinde bulunduğu araç, 50 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada, üç kişi yaşamını yitirirken dört kişi de yaralandı.

Abone ol

Kaza, gece saatlerinde Kocadüz Yaylası yakınlarında meydana geldi. Amanos Dağları’ndaki Üçkoz Yaylası’ndan ilçe merkezine dönenlerin içinde bulunduğu Ömer Tüzün yönetimindeki hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkıp 50 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı.

3 kişi yaşamını yitirdi

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine AFAD ve itfaiye ekipleri ile çok sayıda ambulans sevk edildi. AFAD ekipleri aracın yuvarlandığı uçuruma halat yardımıyla indi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, sürücü Ömer Tüzün ile yanındaki Feyza Tüzün ve Feride Edik’in öldüğü belirlendi.

4 kişi yaralı kurtuldu

Araçta sıkışan Fatma Edik (8), Elif Rana Tüzün (6), Seçil Su Edik (5) ve Sare Tüzün ise AFAD ve itfaiye ekiplerince çıkartılarak, sağlık görevlilerine teslim edildi. Yaralılar, ambulanslarla ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri 1 Haziran'da nereler açılacak? Seyahat yasağı kalkıyor işte normalleşme adımları Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Kısıtlama ne zaman kalkacak? 65 yaş ve üstü için kritik tarih belli oldu
Türkiye'de yeni darbe olur mu? Soylu cevapladı
Soylu'dan polise 3600 ek gösterge açıklaması
15 ilde hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı başladı
Soylu'dan sosyal medya mafyalarına gözdağı
Şırnak'ta dağ keçisini vurup şiş kebap yapanlara 29 bin TL ceza
ÖNCEKİ HABERLER
Valbuena: Fenerbahçe'de bana haksızlık yapıldı
İzmir Konak'ta el freni çekilmeyen otomobil merdivenlere uçtu
Fahrettin Altun'dan canlı yayını terkeden Muharrem İnce'ye tepki
Isla koronayı bahane edip Boca'ya gitmek istedi
Rus turistlerin yüzde 43'ü Türkiye'de tatil yapma planlı yapıyor
29 Mayıs - 30 Mayıs marketler saat kaça kadar açık? İçişleri genelgesi
Yorumlar