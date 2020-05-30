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Fenerbahçe'den Visca için Başakşehir'e çılgın teklif

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'in Boşnak oyuncusu Edin Visca'yı transfer etmek için iki yıldızını gözden çıkardı.

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Geçtiğimiz sezonlardan bu yana Fenerbahçe'nin gündeminde olan Visca'da yine hareketli günler yaşanıyor. Boşnak futbolcunun da sarı-lacivertlilere gitmek istediğini Başakşehir yönetimine iletmesi yeni görüşmelere neden oldu.

Fener'e gelmek istiyor
Daha önce sarı-lacivertlilerin tekliflerine olumsuz yanıt veren Başakşehir, oyuncunun da gitmek istemesi nedeniyle bu kez transfere sıcak bakıyor. F.Bahçe, kulübüyle bir yıl daha sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki kanat oyuncusu için Başakşehir'e iki isim ve para teklif etti.

Tolgay ve Alper gözden çıkarıldı
Fotomaç'ın haberine göre Alper Potuk ile Tolgay Arslan'ı takas olarak sunan F.Bahçe, bir miktar da para önerdi. Sezonun tamamlanmasıyla birlikte Visca'ya imza attırmayı hedefleyen Kanarya, tüm şartları zorlayacak.

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