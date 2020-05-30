Yunanistan tahrik etti Türkiye hariç tüm komşulara izin var

Yunanistan 15 Haziran'dan itibaren turist kabul edeceği 29 ülkeyi açıkladı. Turizm Bakanlığı tarafından cuma günü açıklanan listede sınır komşusu ülkelerden sadece Türkiye bulunmuyor.

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Yunan devleti ayrıca, Covid-19 pandemisinden en çok etkilenen Avrupa ülkeleri arasında olan İtalya, İngiltere, İspanya ve Fransa'da gelecek turistlere de kapılarını açmama kararı aldı.

Korona vakalarının merkez üssü ülkelerden turist alacak

Yunanistan'ın turist kabul ettiği 29 ülkenin listesi:

Almanya, Avusturya, Danimarka, Norveç, Finlandiya. Kıbrıs, İsrail, İsviçre, Japonya, Malta, Bulgaristan, Çin, Hırvatistan, Avustralya, Yeni Zelanda, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Estonya, Letonya, Çekya, Sırbistan, Karadağ, Romanya, Lübnan, Litvanya, Macaristan, Güney Kore, Slovenya ve Slovakya.

Yunanistan Turizm Bakanı Haris Theoharis, turist kabul edilen ülkeler listesinin 1 Temmuz'da yeniden güncelleneceğini açıkladı.

Yunanistan, yeni tip koronavirüs salgını sırasında vaka ve ölüm sayılarını göreceli olarak düşük tutmayı başardı. Ülkede görülen pozitif vaka sayısı toplamda 3 binin altında kaldı, 175 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Turizm gelirleri Yunan ekonomisinin yaklaşık yüzde 20'sini oluşturuyor. Ülke, 2019 yılında yaklaşık 33 milyon turist ağırlayarak 19 milyar euro gelir elde etmişti.