Rize'de kadın cinayeti! 3 bıçak darbesiyle öldürüldü
RİZE'de tartıştığı karısını 3 yerinden bıçaklayarak öldüren katil koca, olay yerine gelen ekipler tarafından gözaltına alındı.Abone ol
Olay Çayeli ilçesi Madenli Beldesi'nde meydana geldi. Rukiye ve Hasan Ç. çifti kendi aralarında tartışmaya başladı. Tartışmanın şiddeti artınca mutfaktan ekmek bıçağını alan 53 yaşındaki Hasan Ç., eşi 52 yaşındaki Rukiye Ç.'yi 3 yerinden bıçakladı.
Kadın kurtarılamadı
Olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırılmak istenen kadın, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, katil Hasan Ç. ise olay yerine gelen jandarma ekiplerine teslim oldu.
Rukiye Ç.'nin cansız bedeni ise Rize Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri 1 Haziran'da nereler açılacak? Seyahat yasağı kalkıyor işte normalleşme adımları