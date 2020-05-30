HABER /  POLİTİKA
ADV Kutlu Sefer Yoluna Devam Ediyor

İmamoğlu açıkladı: Atatürk'ün vasiyeti olan Fatih Sultan Mehmet heykelini yapacağız

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, canlı yayında Atatürk'ün vasiyetini yerine getireceğini belirterek "Fatih Sultan Mehmet Han'ın heykelini şehrimize yakışır bir noktada ve şekilde hayata geçireceğiz" diye konuştu.

Abone ol

İBB Başkanı İmamoğlu, Yılmaz Özdil'in "Atatürk'ün ismini taşıyan bir proje tasarlıyor musunuz?" sorusunu yanıtladı.

Nereye yapılacak?

Afet İnan'ın, Atatürk'ün hatıralarına ait bir kitabından söz eden İmamoğlu, Mustafa Kemal Atatürk'ün Fatih Sultan Mehmet'in bir heykelinin yapılabileceğini söylediğini, yer tarifi olarak da Ayasofya Camisi yanındaki meydan, Kız Kulesi Rumeli Hisarı ya da Fatih'in gemilerini kızakla geçirdiği denizi gösterdiğinin kitapta yer aldığını belirtti.

"Şehrimize yakışır bir noktada hayata geçireceğiz"

İmamoğlu, kendi sosyal medya hesabından da söz konusu projeyi şu ifadelerle duyurdu: Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bir vasiyetini yerine getirmek bizim için onurdur. Atamızın örnek bir tarihi lider olarak gördüğü Fatih Sultan Mehmet Han'ın heykelini şehrimize yakışır bir noktada ve şekilde hayata geçireceğiz.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Yılmaz Özdil'in villasındaki kaçak eklentiler yıkılıyor Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Burhan Kuzu'nun 'hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş'u TBMM'de ağırladığı ortaya çıktı
Yunanistan tahrik etti Türkiye hariç tüm komşulara izin var
Kısıtlama ne zaman kalkacak? 65 yaş ve üstü için kritik tarih belli oldu
Türkiye'de yeni darbe olur mu? Soylu cevapladı
Soylu'dan polise 3600 ek gösterge açıklaması
15 ilde hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı başladı
ÖNCEKİ HABERLER
Pentagon'dan bazı askeri inzibat birliklerine 'Minneapolis'e konuşlanmaya hazır ol' talimatı
30 eczacı ve 40 çalışanın Covid-19 testi pozitif! İstanbul Eczacı Odası açıkladı
Denizden korona bulaşır mı? Bilim Kurulu Üyesi açıkladı
Ölümle tehdit edilen Rakel Dink ve Hrant Dink Vakfı'na destek!
Fenerbahçe'den Visca için Başakşehir'e çılgın teklif
Adalar'da cuma namazı kılınacak ilçeler hangisi cami isimleri
Yorumlar 3 yorum