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ADV Kutlu Sefer Yoluna Devam Ediyor

Vedat Muriç'ten Fenerbahçe'ye Elba Rashani önerisi

Kosovalı golcü Vedat Muriç, vatandaşı Elba Rashani'yi Fenerbahçe'ye önerdi. Rashani'nin Odds BK ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

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Vedat Muriqi, takımda kalıp kalmayacağı belirsiz olsa da Sarı-Lacivertlilere bir oyuncu önerisinde bulundu: Elba Rashani. İsveç doğumlu Kosovalı futbolcu, Norveç’in Odds takımında forma giyiyor.

33 resmi maçta 4 gol atıp, 6 asist yaptı
Rashani, her iki kanadın yanı sıra forvette oynayabiliyor. 27 yaşındaki hücum oyuncusu geçtiğimiz sezon 33 resmi maçta 4 gol atıp, 6 asist yaptı. Muriqi, piyasa değeri yaklaşık 500 bin Euro olan milli takım arkadaşının Fenerbahçe’ye kolayca uyum sağlayıp önemli katkı vereceği görüşünde.

Rashani’nin sözleşmesinin yıl sonunda bitecek olması çok daha düşük bir maliyetle transfer edilmesini sağlayabilir.

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