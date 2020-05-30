Yurt dışı yatay geçiş kontenjanlarındaki yüzde 50 kısıtlaması kaldırıldı

Yükseköğretime girişte yurt dışı yatay geçiş kontenjanlarındaki yüzde 50 kısıt kaldırıldı.

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Yükseköğretim Kurulu (YÖK), yurt dışındaki üniversitelerden yatay geçişlerle ilgili yeni bir karara imza attı. Yurt dışı yatay geçiş kontenjanlarındaki yüzde 50 sınırı kaldırıldı. Ancak bu karar başarı sıralaması şartı olan hukuk, mimarlık, mühendislik, tıp gibi programları kapsamıyor.

YÖK Başkanı Yekta Saraç yurt dışında okuyan Türk öğrenciler ile yabancı uyruklu öğrenciler için önemli değişiklikler yapıldığını duyurdu.

YÖK Başkanı Yekta Saraç’ın açıklaması

- Yükseköğretimimizi Covid-19 salgını sonrasındaki küresel değişime, yeni ve zorlu sürece hazırlamak ve özellikle uluslararasılaşmada son yıllarda katettiğimiz büyük mesafeyi kaybetmemek amacıyla bir dizi kararlar aldık.

- Küresel salgın ve sağlık endişeleri nedeniyle ülkemize dönmek isteyen yurt dışında okuyan Türk öğrencilerimiz ile yabancı uyruklu öğrencilerin, “kaliteden taviz vermeden” ülkemizde okumalarını kolaylaştıracak önemli düzenlemeler yaptık.

- Uluslararası üniversite sıralamalarında önde bulunan üniversitelerde okuyan öğrencilerimizin YÖK'e iletmiş oldukları ülkemizde okumaya devam etme taleplerini önemli buluyoruz. Yapılan düzenlemelerin yükseköğretimimiz için hayırlı olmasını dileriz.

- Önümüzdeki günlerde de üniversitelerimizdeki “uzaktan öğretim” ile ilgili aldığımız yeni kararlarımızı kamuoyu ile paylaşmayı planlıyoruz.

- Küresel salgın sürecini retorik ile değil pratik sonuçlar üreten düzenlemeler ile yönetmeye ve ülkemiz yükseköğretimi için fırsata çevirmek için çalışmaya devam edeceğiz…