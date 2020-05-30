HABER /  EĞİTİM
ADV Kutlu Sefer Yoluna Devam Ediyor

Yurt dışı yatay geçiş kontenjanlarındaki yüzde 50 kısıtlaması kaldırıldı

Yükseköğretime girişte yurt dışı yatay geçiş kontenjanlarındaki yüzde 50 kısıt kaldırıldı.

Abone ol

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), yurt dışındaki üniversitelerden yatay geçişlerle ilgili yeni bir karara imza attı. Yurt dışı yatay geçiş kontenjanlarındaki yüzde 50 sınırı kaldırıldı. Ancak bu karar başarı sıralaması şartı olan hukuk, mimarlık, mühendislik, tıp gibi programları kapsamıyor.

YÖK Başkanı Yekta Saraç yurt dışında okuyan Türk öğrenciler ile yabancı uyruklu öğrenciler için önemli değişiklikler yapıldığını duyurdu.

YÖK Başkanı Yekta Saraç’ın açıklaması

- Yükseköğretimimizi Covid-19 salgını sonrasındaki küresel değişime, yeni ve zorlu sürece hazırlamak ve özellikle uluslararasılaşmada son yıllarda katettiğimiz büyük mesafeyi kaybetmemek amacıyla bir dizi kararlar aldık.

- Küresel salgın ve sağlık endişeleri nedeniyle ülkemize dönmek isteyen yurt dışında okuyan Türk öğrencilerimiz ile yabancı uyruklu öğrencilerin, “kaliteden taviz vermeden” ülkemizde okumalarını kolaylaştıracak önemli düzenlemeler yaptık.

- Uluslararası üniversite sıralamalarında önde bulunan üniversitelerde okuyan öğrencilerimizin YÖK'e iletmiş oldukları ülkemizde okumaya devam etme taleplerini önemli buluyoruz. Yapılan düzenlemelerin yükseköğretimimiz için hayırlı olmasını dileriz.

- Önümüzdeki günlerde de üniversitelerimizdeki “uzaktan öğretim” ile ilgili aldığımız yeni kararlarımızı kamuoyu ile paylaşmayı planlıyoruz.

- Küresel salgın sürecini retorik ile değil pratik sonuçlar üreten düzenlemeler ile yönetmeye ve ülkemiz yükseköğretimi için fırsata çevirmek için çalışmaya devam edeceğiz…

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri 1 Haziran'da nereler açılacak? Seyahat yasağı kalkıyor işte normalleşme adımları Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
BBC, Türkiye'nin Kovid-19'la mücadeledeki başarısını övdü
Milyonları ilgilendiren kıdem tazminatı kararı Yargıtay 22. Hukuk Dairesi'nden geldi
Otobüs yolculuğu yapacaklar dikkat! Koronavirüs önlemleri belli oldu
Burhan Kuzu'nun 'hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş'u TBMM'de ağırladığı ortaya çıktı
Yunanistan tahrik etti Türkiye hariç tüm komşulara izin var
Kısıtlama ne zaman kalkacak? 65 yaş ve üstü için kritik tarih belli oldu
ÖNCEKİ HABERLER
Vedat Muriç'ten Fenerbahçe'ye Elba Rashani önerisi
ÖSYM Başkanı Aygün açıkladı: Koronavirüs testi pozitif çıkan adaylar YKS'ye nasıl girecek?
BDDK'dan 18 bankaya toplam 102.1 milyon lira ceza
Galatasaray'dan Ryan Porteous'a yakın takip
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ahmet Demircan'dan lokanta ve restoranlara öneri
29 Mayıs Bahçelievler cuma namazı kılınacak camiler listesi
Yorumlar