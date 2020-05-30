HABER /  YEREL
ADV Kutlu Sefer Yoluna Devam Ediyor

Erzurum'da kız kaçırma kavgasında kan aktı: 5 ölü

İhlas Haber Ajansı

ERZURUM'un Çat ilçesine bağlı Köseler köyünde, iki aile arasında kız kaçırma nedeniyle çıkan kavgada 5 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Köyde, jandarma geniş güvenlik önlemleri alırken, kaçan 2 kişi aranıyor.

Abone ol

Bugün öğle saatlerinde Erzurum’un Çat ilçesine bağlı Köseler Mahallesi’nde meydana gelen silahlı kavgada geçmişte yaşanan kız kaçırma olayı yüzünden aralarında husumet bulunan Güneş ve Yıldız aileleri arasında yeniden tartışma yaşandı.

5 kiş hayatını kaybetti
Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Çatışmanın yaşandığı kavgada Sıddık Güneş, Hasan Güneş, Baki Güneş, Sinan Güneş ve Sıracettin Yıldız hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden şahıslardan birinin köy korucusu olduğu belirtiliyor.



Şüpheliler kayıplara karıştı
Kavgaya karıştıkları belirlenen şüpheliler İ.Y. ve B.Y. olayın ardından kayıplara karıştı. Kaçan şüphelilerin yakalanması için jandarma ve polis ekipleri operasyon başlattı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
"Soylu ve Yıldırım Erdoğan’ın yardımcısı olacak" Bomba kulis haberi
BBC, Türkiye'nin Kovid-19'la mücadeledeki başarısını övdü
Milyonları ilgilendiren kıdem tazminatı kararı Yargıtay 22. Hukuk Dairesi'nden geldi
Otobüs yolculuğu yapacaklar dikkat! Koronavirüs önlemleri belli oldu
Burhan Kuzu'nun 'hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş'u TBMM'de ağırladığı ortaya çıktı
Yunanistan tahrik etti Türkiye hariç tüm komşulara izin var
ÖNCEKİ HABERLER
Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
İnci Güçlü Barcelona'ya transfer oldu
Son 24 saatte Çin'de 4, Güney Kore'de 39 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi
HAVELSAN'dan kalabalık alanlarda elektronik takip
Fahrettin Koca'dan dikkat çeken 3 önemli kural
Cuma namazı kılınacak ilçeler İstanbul il il sorgulama-Diyanet
Yorumlar 11 yorum