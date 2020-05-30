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Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde, sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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Barış Pınarı bölgesinde terör örgütü YPG'ye darde. Sızma girişiminde bulunan teröristler etkisiz hale getirildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Komandolarımız terör örgütlerine geçit vermiyor. Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi.

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