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Fahrettin Koca'dan dikkat çeken 3 önemli kural

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüs nedeniyle halkı bilinçli olmaya davet ederken maske-sosyal mesafe ve el hijyenine dikkat çekti.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşı bilgilendirmek maksadıyla bir paylaşımda bulundu.

Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı; ''Maske + Sosyal Mesafe: İki tedbir birlikteyken tam tedbirdir. Dışarı çıkarken maskenizi kuralına uygun şekilde takın. Sosyal mesafeyi 1,5 m’de tutmak için her ortamda dikkatli olun. El hijyenine daha fazla önem verin. Çoğumuzun sokağa çıkabildiği günlerde tedbirlerin önemi arttı.''

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